Actualidade

O Governo angolano considerou a aprovação, pelo FMI, da quarta revisão do Programa de Financiamento Ampliado (EFF) como uma demonstração da confiança da comunidade financeira internacional no programa de reformas que o executivo tem estado a desenvolver.

A reação do Ministério das Finanças de Angola (MINFIN) vem na sequência do anúncio do Fundo Monetário Internacional (FMI), segunda-feira, do desembolso de 487,5 milhões de dólares (401,3 milhões de euros) para o país lusófono, afetado pela pandemia de covid-19 e fracas receitas na indústria petrolífera.

De acordo com o Governo angolano, o programa visa o alcance e a consolidação dos equilíbrios externo e fiscal da economia angolana, bem como a criação das condições para uma efetiva diversificação da economia, de modo a promover em Angola um crescimento sustentado e sustentável da economia, liderado pelo setor privado.