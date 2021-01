Actualidade

O Ministério das Finanças considerou hoje que a primeira emissão de dívida do ano, que arrecadou 1.250 milhões de euros, com juros negativos em 500 milhões desse montante, "foi executada com elevado sucesso".

"A primeira emissão de obrigações do tesouro deste ano foi executada com elevado sucesso, mantendo uma perspetiva de regularidade na colocação de dívida em mercado primário e proporcionando liquidez à curva de dívida pública da República", pode ler-se num comentário das Finanças enviado à Lusa.

De acordo com o gabinete do ministro João Leão, "o sucesso do leilão de hoje vem comprovar o trabalho e a estratégia que Portugal tem conseguido executar no atual contexto e também aproveitar a atuação do Banco Central Europeu", com os juros baixos e prazos longos a permitirem "assumir menos encargos com a dívida e um alongamento das amortizações futuras de dívida".