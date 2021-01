Actualidade

A Polícia Judiciária deteve hoje na zona Norte sete homens, incluindo três empresários do ramo automóvel e dois contabilistas, suspeitos de um esquema fraudulento de importação de veículos, lesando o Estado em pelo menos 4,3 milhões de euros.

Em comunicado, a Polícia Judiciária (PJ) explica que, através da Diretoria do Norte, e no âmbito de um inquérito titulado pelo Ministério Público - Departamento de Investigação e Ação Penal do Porto (DIAP), em articulação com a Direção de Finanças do Porto, "realizou uma operação policial para cumprimento de mandados de detenção e de buscas domiciliárias e não domiciliárias, pela presumível prática dos crimes de fraude fiscal qualificada, branqueamento, falsificação de documentos, falsidade informática, lenocínio e associação criminosa".

"Na sequência das 70 buscas domiciliárias e não domiciliárias, realizadas nos concelhos do Porto, Vila Nova de Gaia, Gondomar, Vila do Conde, Póvoa de Varzim, Braga, Barcelos, Paredes, Vila Nova de Famalicão e Ponte de Lima, foram detidos sete indivíduos, entre os quais três empresários do ramo automóvel e dois contabilistas certificados, com idades entre os 35 e os 50 anos, fortemente indiciados pelos referidos crimes", indica a PJ.