Presidenciais

O presidente da Comunidade Intermunicipal (CIM) do Cávado, Ricardo Rio, considerou hoje que "faria todo o sentido" adiar as eleições presidenciais para depois do confinamento, sublinhando que a insistência no dia 24 de janeiro poderá conduzir a uma abstenção histórica.

Em declarações à Lusa, o também presidente da Câmara de Braga admitiu que, mesmo assim, "vai haver condições" para que o ato eleitoral decorra com normalidade, apesar das "muitas dificuldades e incertezas" existentes.

"Numa lógica da defesa do bom funcionamento do processo eleitoral e, sobretudo, de estímulo à participação cívica, faria todo o sentido adiar as eleições para um momento posterior ao confinamento", afirmou.