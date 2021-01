Covid-19

Portugal regista hoje 156 mortos relacionados com a covid-19 e 10.556 novos casos de infeção com o novo coronavírus, os valores diários mais elevados desde o início da pandemia, segundo a Direção-Geral da Saúde (DGS).

Os números de hoje ultrapassam os anteriores máximos, registados na terça-feira, com 155 óbitos, e no dia 08 de janeiro, com 10.176 casos de infeção com o novo coronavírus.

