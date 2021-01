Covid-19

Os ministros da Saúde da UE demonstraram hoje uma grande preocupação com a nova variante do SARS-CoV-2, que apresenta "características mais transmissíveis", apelando à "manutenção das medidas sanitárias", afirmou a ministra da Saúde, Marta Temido.

A ministra falava em conferência de imprensa conjunta com a comissária europeia da Saúde, Stella Kyriakides, que marcou presença à distância, em formato digital, depois de uma reunião informal de ministros da Saúde da União Europeia (UE), que decorreu a partir do Centro Cultural de Belém, em Lisboa, para fazer um ponto de situação do processo de vacinação e do combate à pandemia de covid-19.

A ministra revelou que nesta reunião foi evidente a "preocupação com o aumento da nova variante em todos os Estados-membros" do bloco comunitário, "num contexto epidemiológico que se mantém difícil para todos os países", tendo sido feito um apelo "à manutenção das medidas sanitárias".