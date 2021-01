Moçambique/Ataques

A Câmara Africana de Energia sugeriu hoje uma amnistia para os insurgentes no norte de Moçambique, argumentando que o problema não é apenas militar e que é preciso juntar esforços para garantir uma solução duradoura.

"Não vou adoçar, a situação na província de Cabo Delgado, no norte de Moçambique, é terrível", escreveu NJ Ayuk, presidente executivo desta organização destinada a promover os investimentos em África, vincando que "a violência agora está a aumentar e a intensificar a infelicidade da área, com as pessoas a viverem em constante medo".

Para NJ Ayuk, a resposta tem de ser multidimensional e passa, entre outras medidas, por garantir uma "saída segura" para os combatentes, construindo confiança.