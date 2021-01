Venezuela

A defesa de Alex Saab, considerado pelos Estados Unidos testa-de-ferro de Nicolás Maduro, vai recorrer para o Tribunal Supremo de Justiça cabo-verdiano da decisão de extradição, prevendo que o processo se arraste nos tribunais até abril.

A posição foi assumida em entrevista à agência Lusa, na ilha do Sal, pelo advogado José Pinto Monteiro, que lidera a defesa do empresário colombiano Alex Saab em Cabo Verde, onde está detido, naquela ilha, desde junho de 2020, aguardando uma decisão final sobre o pedido de extradição apresentado pelos Estados Unidos da América (EUA).

Segundo o advogado, que acompanha diretamente a situação de Alex Saab na cadeia do Sal, no norte da ilha, isolada e com aparente reforço de segurança, conforme a Lusa constatou no local - perante a proibição expressa pela direção do estabelecimento de recolha de qualquer tipo de imagem -, o recurso à segunda decisão favorável do Tribunal da Relação do Barlavento para extradição terá de dar entrada até sexta-feira, 14 de janeiro.