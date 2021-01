Actualidade

O Teatro Viriato, de Viseu, inicia no domingo a programação deste ano, com a celebração do "1 000 058.º Aniversário da Arte", num palco digital, que juntará as escolhas de vários parceiros.

"Neste primeiro trimestre, abrimos o ano com a celebração do '1 000 058.º Aniversário da Arte' e, a partir daí, brindaremos sempre ao encontro pela arte e pela palavra", explica a diretora artística do Teatro Viriato, Patrícia Portela.

O objetivo é tentar "sempre manter a porta aberta, assim como todos os restantes canais de comunicação disponíveis, acaso a porta física do edifício tiver de voltar a fechar", devido à pandemia de covid-19, acrescenta.