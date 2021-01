Covid-19

O Sporting vai desencadear um despedimento coletivo de 20 trabalhadores das estruturas da SAD e do clube, tendo em vista a poupança de um milhão de euros anuais, confirmou hoje à Lusa fonte ligada ao processo.

De acordo com a mesma fonte, este processo de despedimento é uma consequência direta da pandemia de covid-19, nomeadamente, devido à quebra de receitas, e, sem afetar jogadores ou treinadores, visa todas as áreas do clube e da SAD.

Entre 16 de abril e 15 de junho, então em consequência da suspensão das atividades desportivas devido à pandemia provocada pelo novo coronavírus, 95% dos funcionários do "universo leonino", ou seja, incluindo clube e SAD, estiveram em 'lay-off'.