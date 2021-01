Covid-19

O primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, disse hoje estar preocupado com uma nova estirpe originária do Brasil do SARS-CoV-2, o vírus que causa a covid-19, e admitiu tomar medidas para impedir a sua entrada no Reino Unido.

"Estamos preocupados com a nova estirpe brasileira. (...) Já temos medidas duras para proteger este país de novas infeções vindas do estrangeiro. Estamos a tomar medidas para fazê-lo em relação à estirpe brasileira", afirmou Johnson, durante uma audição com a Comissão de Ligação, composta pelos presidentes das diferentes comissões parlamentares.

O chefe do Governo britânico disse que ainda existem "muitas dúvidas" sobre a estirpe, incluindo se ela é resistente às vacinas, tal como não se sabe em relação à estirpe sul-africana.