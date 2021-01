Mali

O Conselho de Segurança das Nações Unidas expressou hoje satisfação e "otimismo cauteloso" pelos progressos de estabilização no Mali, mas mantém uma grande preocupação perante a violência intercomunitária e dificuldades agravadas pela pandemia de covid-19.

Naquela que foi provavelmente a última participação no Conselho de Segurança do atual representante especial do secretário-geral da ONU no Mali, Mahamat Saleh Annadif sublinhou "dinâmicas positivas" em várias frentes, principalmente com a estabilização e operacionalidade do novo Governo de transição, após o golpe de Estado de agosto passado.

Annadif, que lidera a Missão das Nações Unidas de Estabilização do Mali (Minusma) desde dezembro de 2015, termina o seu mandato em março.