Presidenciais

A Câmara de Matosinhos vai investir 150 mil euros na colocação de tendas no exterior dos locais de voto para as eleições presidenciais e ter um acréscimo de 100 mesas para uma votação "em segurança", anunciou hoje.

Para evitar que as pessoas "fiquem em casa e não vão votar por medo de contágio por covid-19", esta autarquia do distrito do Porto decidiu diminuir para 600 o número de eleitores por mesa de voto, número que a Comissão Nacional de Eleições (CNE) fixou em 1.000.

Em comunicado, a Câmara explicou que, por este motivo, o concelho contará com mais cerca de 100 mesas de voto - num total de 253 -, algo que representa "um desafio financeiro e logístico para a autarquia", vincou.