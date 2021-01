Actualidade

A Worten Espanha, do grupo Sonae, anunciou hoje que vai acelerar o projeto de digitalização naquele mercado e alienar 17 lojas físicas à MediaMarkt, por valor não revelado.

Em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), a Worten Espanha salienta que "continua o seu processo de adaptação aos novos desafios do mercado, precipitados pela pandemia, e, de olhos postos no futuro, decidiu acelerar a digitalização do seu negócio naquele país, concentrando esforços no canal digital e assegurando uma rentabilidade positiva em 2021".

A empresa adianta que, "resultado da forte aposta no canal digital, as vendas da worten.es cresceram significativamente nos últimos anos, o que veio acelerar a decisão de focar a operação na loja 'online' e nas 16 lojas físicas com maior rentabilidade".