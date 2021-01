Covid-19

Diretores de teatros de toda a Europa enviaram hoje uma carta ao Parlamento Europeu, a pedir que as autoridades permitam a abertura das salas, apesar da pandemia, por poderem "garantir" o cumprimento dos protocolos de segurança.

Os diretores artísticos dos teatros nacionais D. Maria II, em Lisboa, e S. João, no Porto, Tiago Rodrigues e Nuno Cardoso, respetivamente, contam-se entre as cerca de duas dezenas de subscritores da mensagem, intitulada "A Cultura é segura".

"Por mais difícil que seja a situação, seja de ataque, guerra ou pandemia, estamos prontos para trabalhar, e com segurança. Nunca consideraremos normal os teatros estarem fechados", lê-se na carta em que a primeira subscritora é a diretora do Teatro Nacional da Catalunha (TNC), Carme Portaceli, seguida do diretor do KVS de Bruxelas, Michael de Cock.