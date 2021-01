Actualidade

O Atlético de Madrid garantiu hoje o empréstimo do futebolista francês Moussa Dembélé ao Lyon, que fixou a compra do passe do ponta de lança em 33,5 milhões de euros no verão.

"Chega ao nosso clube um avançado poderoso, que joga nos últimos metros de campo e que tem um grande instinto de marcar, converter em golo as oportunidades que possui", escreveu o líder folgado da Liga espanhola no seu sítio na internet.

O clube gaulês terá ainda direito a mais cinco milhões de euros caso alguns objetivos desportivos sejam cumpridos e fica ainda com 10% de uma futura venda.