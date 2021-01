Actualidade

(CORREÇÃO NO 2.º PARÁGRAFO) Doha, 13 jan 2021 (Lusa) - O tenista português Frederico Silva qualificou-se hoje pela primeira vez para o quadro principal de um Grand Slam, ao vencer o francês Gregoire Barrere na ronda final do torneio de qualificação para o Open da Austrália.

Em Doha, onde decorre a fase de qualificação para o primeiro 'major' de 2021, Frederico Silva, 182.º classificado do ranking mundial, bateu o número 110 na hierarquia da ATP e primeiro pré-designado do 'qualifying' por 6-3 e 6-4, após uma hora e 44 minutos de confronto. (CORRIGE O RANKING DE GREGOIRE BARRERE, QUE É 110 E NÃO 100)

Frederico Silva, de 25 anos, juntou-se aos compatriotas João Sousa e Pedro Sousa, que tiveram entrada direta no quadro principal do torneio de Melbourne, a realizar entre 08 e 21 de fevereiro, com fortes restrições devido à pandemia de covid-19.