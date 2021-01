Actualidade

A atual capacidade das plantas para absorver quase um terço das emissões de carbono causadas pela atividade humana pode ser reduzida para metade nas próximas duas décadas, e acelerar o aquecimento global, segundo um estudo hoje divulgado.

Utilizando mais de duas décadas de dados medidos em grandes biomas do mundo, o estudo, publicado na revista científica "Science Advances", identificou um ponto crítico de temperatura além do qual a capacidade das plantas em capturar e armazenar carbono atmosférico (sumidouro) começa a diminuir.

A previsão baseia-se no ritmo atual de crescimento de emissões de gases com efeito de estufa e foi feita por investigadores de universidades dos Estados Unidos (Universidade do Norte do Arizona - NAU) e Nova Zelândia (Universidade de Waikato) e do "Woodwell Climate Research Center", uma organização norte-americana que investiga as alterações climáticas.