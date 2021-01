Covid-19

Trinta e seis concelhos do Norte registaram uma taxa de incidência superior a 960 novos casos por 100 mil habitantes nos últimos 14 dias, com Miranda do Douro a atingir os valores mais elevados, revela hoje um relatório oficial.

O documento da Administração Regional de Saúde do Norte (ARS-N), a que Lusa teve hoje acesso, reporta a evolução da situação epidemiológica entre as últimas semanas de dezembro (de 22 a 28) e as primeiras de janeiro (de 05 a 11).

Nos últimos 14 dias, foram 36 os concelhos a Norte que registaram uma taxa de incidência superior a 960 novos casos por 100 mil habitantes, mais 20 concelhos do que o anterior relatório, que tinha dados até 06 de janeiro.