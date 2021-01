Covid-19

As empresas obrigadas a encerrar durante o novo confinamento geral vão ter acesso automático ao 'lay-off' simplificado, disse hoje o primeiro-ministro, António Costa.

A medida foi anunciada por António Costa no final do Conselho de Ministros que aprovou as medidas de confinamento geral ao abrigo do novo estado de emergência.

"Todas as atividades que são encerradas terão acesso automático ao 'lay-off 'simplificado", disse o primeiro-ministro, precisando que o Programa Apoiar, tanto no caso das empresas encerradas como no setor cultural, vai ser alargado.