Covid-19

O primeiro-ministro reconheceu hoje que o setor da Cultura "tem-se queixado e com razão, porque é naturalmente atingido" pelo confinamento hoje decretado, e remeteu para quinta-feira o anúncio de medidas de apoio.

Em conferência de imprensa, hoje, em Lisboa, para anunciar as regras de um novo período de confinamento para tentar conter a pandemia da covid-19, António Costa disse que, na quinta-feira, a ministra da Cultura e o ministro da Economia apresentarão "um conjunto de medidas de apoio aos setores que são particularmente atingidos".

De acordo com decisão do Governo, os equipamentos culturais terão de encerrar a partir das 00:00 de sexta-feira, em Portugal Continental, tal como aconteceu em março do ano passado.