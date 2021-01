Covid-19

O surto de covid-19 no hospital de Torres Vedras registou, nas últimas 24 horas, 13 novos casos, mais três mortos e um recuperado, elevando para 142 o total de infeções, segundo o boletim epidemiológico do concelho hoje divulgado.

O número total de infetados associado ao surto aumenta assim de 126 para 142, dos quais 126 continuam ativos, com mais 13 novos casos face a terça-feira, onze mortes (mais três) e cinco recuperados (mais um), de acordo com o documento.

Baseando-se nos dados reportados pelo delegado de saúde e divulgados no boletim epidemiológico do concelho, fonte oficial do município esclareceu que o total de casos de infeção engloba utentes que foram contagiados quando estiveram internados na unidade por outras doenças, mas que estão a recuperar em casa.