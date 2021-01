Actualidade

O Parlamento Europeu vai debater, na quarta-feira, o processo de seleção para a Procuradoria Europeia, depois da polémica nomeação do magistrado português José Guerra para o cargo de procurador europeu, disse à Lusa fonte parlamentar.

A discussão, no âmbito da sessão plenária da assembleia europeia da próxima semana, tinha sido solicitada pelos Liberais Europeus e foi aprovada hoje na conferência de líderes do Parlamento Europeu com o apoio do Partido Popular Europeu, disse à agência Lusa fonte parlamentar.

De acordo com o documento aprovado, a que a Lusa teve acesso, o debate realiza-se na quarta-feira à tarde e está, para já, denominado como "Falta de transparência nas nomeações do Conselho para a Procuradoria Europeia".