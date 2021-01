Actualidade

Um relatório da Reserva Federal (Fed) norte-americana hoje divulgado sinalizou uma recuperação económica modesta em algumas regiões dos Estados Unidos no início do ano, apesar de outras estarem mais afetadas pela pandemia de covid-19.

De acordo com o relatório hoje divulgado, citado pela Associated Press (AP), a maioria das 12 regiões inquiridas reportaram ligeiros ganhos na atividade económica nas últimas semanas, com duas a sinalizarem quebras de atividade e outras duas sem registar alterações.

O documento conhecido como Livro Bege assinalou que os sinais nos gastos dos consumidores, que geram 70% da atividade económica, foram mistos, com algumas regiões a registarem declínios na venda a retalho e na procura de alojamento e serviços de entretenimento, devido às restrições associadas à pandemia de covid-19.