O primeiro-ministro assumiu hoje que o confinamento geral vai ter "um custo enorme" para a economia, observou que as verbas europeias ainda vão demorar a chegar, mas defendeu que há agora um melhor sistema de apoios.

"É prematuro fazer estimativas sobre o impacto económico, mas será seguramente bastante relevante", declarou António Costa na conferência de imprensa que se realizou após o Conselho de Ministros ter aprovado o quadro de medidas de confinamento geral do país, com efeitos a partir das 00:00 de sexta-feira.

Segundo o primeiro-ministro, desde 15 de setembro que o Governo tem vindo a "modelar" as medidas de contenção da atividade para o combate à propagação do novo coronavírus - uma modelação que disse ter sido feita com base na evolução da epidemia de covid-19.