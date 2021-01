Covid-19

A ilha de São Miguel, a mais afetada nos Açores pela pandemia de covid-19, passará a partir de sexta-feira a ter recolhimento obrigatório às 20:00 durante a semana, mantendo-se a medida às 15:00 no fim de semana, foi hoje anunciado.

A medida foi revelada pelo presidente do Governo dos Açores, José Manuel Bolieiro, numa conferência de imprensa em Ponta Delgada, e pretende travar o crescimento do número de doentes na ilha.

Desde o dia 08, data em que começaram a ser aplicadas medidas mais restritivas em São Miguel, está em vigor na ilha o recolher obrigatório às 23:00 nos dias úteis (hora que será agora antecipada), além do fecho das escolas e de alterações nos horários do comércio. No fim de semana passado, a proibição de circulação na via pública já teve início às 15:00.