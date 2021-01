Covid-19

Estruturas representativas do setor da Cultura defendem mais e melhores medidas de apoio de emergência para fazer face ao novo encerramento dos equipamentos culturais, anunciado hoje pelo Governo, no âmbito das medidas para tentar conter a pandemia da covid-19.

Os equipamentos culturais terão de encerrar a partir das 00:00 de sexta-feira, em Portugal Continental, tal como aconteceu em março do ano passado.

"Continuamos a defender que aquilo que é fundamental são as medidas de emergência para o setor: o reforço dos valores e o reforço das medidas, que se têm revelado manifestamente insuficientes nas suas diversas formas", afirmou o dirigente do Sindicato dos Trabalhadores de Espetáculos, do Audiovisual e dos Músicos (Cena-STE) Rui Galveias, em declarações à Lusa.