A Associação de Artistas Visuais em Portugal (AAVP) lamentou hoje o encerramento dos espaços culturais decidido pelo Governo, argumentando que são locais "seguros", comparados com outros setores da sociedade, "como os transportes públicos ou os hipermercados".

Os equipamentos culturais terão de encerrar a partir das 00:00 de sexta-feira, em Portugal Continental, no âmbito das medidas anunciadas hoje pelo Governo, para tentar conter a pandemia da covid-19.

Contactada pela agência Lusa, a porta voz da AAVP, a artista e cineasta Salomé Lamas disse não compreender as razões do Governo para tomar uma decisão "que apenas faz uma gestão temporária de uma situação, e não resolve os verdadeiros problemas do sistema".