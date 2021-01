Actualidade

A atriz Natália de Sousa, 73 anos, cofundadora da companhia Teatro Ádóque, que participou nos programas "Hermanias" e "O Tal Canal", de Herman José, morreu hoje, disse à agência Lusa o ator Paulo Vasco.

Natália de Sousa ficou conhecida como uma das "coelhinhas" que acompanhavam a personagem Tony Silva, em "O Tal Canal", programa de que fez parte, integrada na equipa de base, liderada por Herman José, e para o qual compôs diferentes personagens, contracenando com atores como Helena Isabel, Lídia Franco, Margarida Carpinteiro, Manuel Cavaco e Vítor de Sousa.

A atriz esteve no grupo fundador da companhia Ádóque - Cooperativa de Trabalhadores de Teatro, que construiu o seu próprio palco, no largo do Martim Moniz, em Lisboa, após o 25 de Abril. Entrou na revista inicial, "Pides na Grelha", em 1974, e na produção seguinte, a "CIA dos Cardeais", de 1975.