Covid-19

O Brasil contabilizou 1.274 mortes devido à covid-19 nas últimas 24 horas e aproxima-se das 206 mil vítimas mortais (205.964) desde o início da pandemia, informou hoje o Ministério da Saúde.

Em relação ao número de infeções em território brasileiro, 60.899 pessoas foram diagnosticadas com o novo coronavírus entre terça-feira e hoje, num total de 8.256.536 casos registados.

De acordo com o último boletim epidemiológico, a taxa de incidência da covid-19 no Brasil, país lusófono mais afetado pela pandemia e um dos mais atingidos no mundo, subiu para 98 mortes e 3.929 casos por cada 100 mil habitantes.