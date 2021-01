Actualidade

O Torreense viu hoje confirmada a presença na fase de apuramento do campeão nacional de futebol feminino, ao beneficiar da derrota do Estoril Praia em casa do Damaiense por 3-1.

O encontro da última jornada da primeira fase do campeonato tinha sido adiado devido a casos de covid-19, tendo ficado em aberto a quarta e última vaga da zona sul da prova, para a qual o Estoril se apurava em caso de vitória, mas a derrota de hoje veio beneficiar o Torreense, que terminou com mais dois pontos do que as 'canarinhas'.

Além do Torreense, qualificaram-se, na zona sul, Sporting, Benfica e Marítimo, enquanto, na zona norte, seguiram para a fase de apuramento do campeão Famalicão, Sporting de Braga, Clube Albergaria e Condeixa.