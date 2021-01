Actualidade

A agência norte-americana responsável pela segurança automóvel (NHTSA) notificou o fabricante Tesla para que recolha 158 mil veículos nos Estados Unidos, devido a problemas de segurança.

De acordo com a agência de notícias France-Presse (AFP), o problema estará relacionado com o esgotamento das capacidades de memória do computador de bordo, em particular com o sistema de info-divertimento, o que pode aumentar o risco de acidentes.

Em causa estão as viaturas Model S, fabricadas entre 2012 e 2018, e os 4X4 Model X (modelo citadino), produzidos de 2016 a 2018, segundo uma carta enviada ao construtor de veículos elétricos, divulgada na quarta-feira.