Actualidade

O comércio da China com o resto do mundo aumentou 1,9% em 2020, em relação a 2019, segundo dados publicados hoje pela Administração Geral das Alfândegas.

As trocas comerciais atingiram os 32,15 biliões de yuan (4,09 biliões de euros).

As estatísticas oficiais mostram que as exportações cresceram 4% no ano passado para 17,93 biliões de yuan (2,28 biliões de euros).