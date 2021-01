Actualidade

Cento e dezoito militares portugueses partiram esta madrugada de Lisboa para a capital do Afeganistão e levam a missão de garantir a segurança do aeroporto de Cabul, de acordo com um comunicado do ministério da Defesa.

Os 118 militares da 6.ª Força Nacional Destacada (6.ªFND) para o Afeganistão estão integrados no âmbito da missão da Aliança Atlântica "Resolute Support Mission" e partiram de madrugada do Aeródromo de Trânsito nº 1, em Figo Maduro, Lisboa.

A 6.ª FND é constituída por uma Força de Reação Rápida (154 militares) e um "National Support Element" (16 militares). Integra um total de 170 militares do Exército português, com um pelotão da Brigada Mecanizada, um da Zona Militar dos Açores e um terceiro da Zona Militar da Madeira.