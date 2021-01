Covid-19

O Produto Interno Bruto (PIB) da Alemanha caiu 5% em 2020 devido ao impacto da pandemia da covid-19, a maior contração desde a crise financeira de 2008-2009, informou hoje a agência de estatísticas federal alemã, Destatis.

O presidente da Destatis, Georg Thiel, admitiu que a economia alemã foi "gravemente afetada" pelas consequências da pandemia.

A queda do PIB no ano passado é ligeiramente inferior à, recentemente, estimada pelo Bundesbank, banco central alemão, que tinha previsto que a economia iria contrair-se 5,5% em 2020, quando emitiu as suas previsões em dezembro passado.