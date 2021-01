Actualidade

As vendas do grupo francês PSA caíram 27,8% no ano passado, para 2.512.475 veículos, devido à crise provocada pela pandemia de covid-19, que afetou principalmente a Europa, o seu principal mercado, comunicou hoje o fabricante automóvel.

Na Europa, os veículos matriculados diminuíram em 29,7% no ano passado, para 2.123.493 veículos, face ao ano anterior, revelando quedas significativas que afetaram todas as suas marcas, em particular o Opel Vauxhall (-38,3%, para 577.518 unidades), lê-se no comunicado da PSA.

As quedas no 'Velho Continente' foram de 24,2% para a Peugeot (907.048 unidades), 27,9% para a Citroen (599.446 unidades) e 29,3% para a DS (39.481 veículos).