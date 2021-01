Actualidade

O Tribunal da Relação do Porto (TRP) confirmou a pena de 25 anos de prisão aplicada ao homem acusado de violar e matar a freira "Tona", em setembro de 2019, em São João da Madeira, no distrito de Aveiro.

O acórdão do TRP, datado de 13 de janeiro, negou provimento ao recurso interposto pela defesa do arguido.

No recurso, a defesa argumentava que o arguido devia ser absolvido do crime de profanação de cadáver e pedia a desqualificação do crime de homicídio qualificado para homicídio simples, o que implicava uma menor moldura penal.