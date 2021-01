Actualidade

O atual ministro da Integração Regional de Cabo Verde, Rui Figueiredo Soares, passa hoje a acumular com o cargo de ministro dos Negócios Estrangeiros e da Defesa, após a demissão de Luís Filipe Tavares, devido à polémica envolvendo o partido português Chega.

De acordo com informação do Governo de Cabo Verde enviada à Lusa, o Presidente da República, Jorge Carlos Fonseca, dá posse esta tarde, na Praia, sob proposta do primeiro-ministro, Ulisses Correia e Silva, a Rui Figueiredo Soares.

Rui Pedro Soares é atualmente ministro-adjunto do primeiro-ministro e para a Integração Regional, passando a acumular funções numa altura em que Cabo Verde já tem eleições legislativas previstas para 18 de abril.