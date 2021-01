Covid-19

O Politécnico de Leiria decidiu passar para 'online' toda a sua avaliação da época normal e de recurso para garantir equidade a todos os estudantes e ter o 2.º semestre com aulas presenciais.

"Todas as escolas estão abertas e a funcionar normalmente. Estamos a entrar na época de avaliações e exames de época normal e de recurso. Estamos abertos, mas há um compromisso com a equidade e com a resposta que a região precisa", disse à agência Lusa o presidente do Politécnico de Leiria, Rui Pedrosa.

Segundo explicou, estas cinco semanas em que o período de avaliação será 'online' vai permitir "ganhar as condições para o 2.º semestre, que se inicia em 22 de fevereiro, ser presencial".