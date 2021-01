Covid-19

A companhia aérea americana Delta Airlines registou, no ano passado, prejuízos de quase 10.000 milhões de euros (12.000 milhões de dólares), face a lucros de 3.800 milhões de euros (4.700 milhões de dólares) em 2019.

Em comunicado, o grupo deu ainda conta de que no último trimestre de 2020 contabilizou perdas de 619 milhões de euros (755 milhões de dólares), que comparam com 820 milhões de euros (mais de mil milhões de dólares de lucros) em lucros, em igual período do ano anterior.

Em comunicado, a empresa indicou que obteve receitas operacionais de 13.000 milhões de euros (15.900 milhões de dólares) no ano passado, uma queda de 66% em relação a 2019, "numa altura em que a pandemia afetou gravemente as viagens aéreas", lê-se na mesma nota.