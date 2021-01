Actualidade

O treinador do FC Porto admitiu hoje que se não vencer na sexta-feira o Benfica, em jogo da 14.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, esquecer-se-á o "bom momento" da equipa e "haverão pistolas e figas apontadas".

"O melhor momento da época e a margem de crescimento vamos ver amanhã [sexta-feira]. Porque se não ganhamos, deixa de ser um bom momento. A hegemonia é o próximo jogo. Se não ganharmos o jogo, temos aqui umas pistolas e umas fisgas apontadas. Isto faz parte do que é o futebol. É como na vida: resultados", referiu Sérgio Conceição.

Em conferência de imprensa, o técnico desvalorizou ainda as estatísticas que, nos confrontos com os 'encarnados', são favoráveis aos portistas e salientou o maior desgaste do FC Porto face ao Benfica, tendo em conta o último jogo, da Taça de Portugal, em que se impôs no estádio do Marítimo por 4-2, após prolongamento.