Pedro Cunha, treinador do Rio Ave, prometeu hoje uma equipa jogar "olhos nos olhos" com o líder Sporting, no duelo de sexta-feira, da 14.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, que se disputa no estádio Alvalade.

"Temos de ser um Rio Ave muito competente para contrariar um adversário com dinâmica de vitória, que só empatou um jogo no campeonato. Mas somos uma equipa que entra sempre para ganhar, e que vai querer jogar olhos nos olhos, impondo o seu futebol e explorando algumas debilidades do adversário", disse o técnico dos vila-condenses.

A equipa da foz do Ave, tal como o Sporting, vem de uma eliminação da Taça de Portugal [frente ao Estoril Praia, da II Liga], mas Pedro Cunha garante que esse "é um capítulo fechado" e quer repetir a exibição da última jornada da Liga, em que venceu o Portimonense por 3-0.