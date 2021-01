Covid-19

O Santuário de Fátima vai manter o programa oficial, com exceção de duas celebrações, assim como a transmissão diária 'online' de uma missa e da recitação do terço, no novo período de confinamento devido à pandemia de covid-19.

Segundo informação disponibilizada hoje no seu 'site', na sequência do recolhimento domiciliário anunciado pelo Governo, em vigor a partir das 00:00 de sexta-feira, o santuário anuncia que "manterá o seu programa oficial, suprimindo, de segunda a domingo, a missa das 16:30, na Basílica da Santíssima Trindade, e, ao domingo, a oração comunitária de Vésperas, às 17:30, na Basílica de Nossa Senhora do Rosário de Fátima".

A bênção dos veículos, ao domingo à tarde, também não se realiza.