Covid-19

O número de óbitos no surto de covid-19 num dos edifícios do Lar da Misericórdia de Viana do Alentejo (Évora) aumentou para quatro e foram detetados mais 21 casos de infeção na instituição, disse hoje o provedor.

Em declarações à agência Lusa, o provedor desta Santa Casa da Misericórdia, Rui Pão Mole, indicou que dois utentes infetados com o vírus da covid-19, um homem e uma mulher com mais de 85 anos, morreram na quarta-feira, um deles no hospital de Évora e o outro na instituição.

Segundo o responsável, estes óbitos somam-se aos outros dois, também de utentes do Edifício Rossio do lar, ocorridos no domingo e na segunda-feira, pelo que o total de mortes na instituição subiu para quatro.