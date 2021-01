Actualidade

A qualidade individual dos futebolistas pode fazer a diferença no 'clássico' de sexta-feira com o FC Porto, considerou hoje o treinador do Benfica, Jorge Jesus, apesar de considerar que as equipas partem em pé de igualdade.

Confrontado com declarações de Sérgio Conceição, que afirmou momentos antes que não era difícil adivinhar o 'onze' do Benfica, Jorge Jesus concordou com o técnico adversário e frisou que o conhecimento de ambas as equipas é recíproco, pelo que a partida deverá ser decidia pela "qualidade da equipa que joga melhor quando tem a bola".