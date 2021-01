UE/Presidência

A presidente da Comissão Europeia considera que a ida de uma delegação do executivo comunitário a Lisboa é "essencial e necessária" para o arranque da presidência portuguesa da União Europeia (UE), garantindo "todas as precauções" devido à covid-19.

"No que diz respeito à nossa viagem a Lisboa, é uma viagem essencial porque penso que é da maior importância. Vamos só com um pequeno grupo [do colégio de comissários], mas é de enorme importância que comecemos esta presidência portuguesa com diálogo próximo", afirma Ursula von der Leyen em entrevista à agência Lusa e outros meios de comunicação social portugueses em Bruxelas, um dia antes da ida à capital portuguesa.

Insistindo que esta é "uma viagem essencial e necessária", a líder do executivo comunitário garante que serão adotadas "todas as precauções e medidas necessárias para evitar infeções", isto numa altura em que o número de casos continua a subir acentuadamente em Portugal, o que já motivou um novo confinamento a partir de sexta-feira.