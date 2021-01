UE/Presidência

A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, destaca a importância da cimeira social, em maio, na presidência portuguesa do Conselho da União Europeia (UE), porque é um pilar que "faz diferença positiva na vida das pessoas".

"É muito importante que a presidência portuguesa tenha como um dos seus focos a Cimeira Social, em maio, pela qual estamos muito ansiosos", salienta, numa entrevista à agência Lusa e outros meios de comunicação social portugueses, em Bruxelas.

"Apreciei particularmente que a presidência portuguesa tenha destacado a importância do ângulo social porque, no fim de contas, as pessoas irão perguntar: 'Faz uma diferença positiva na minha vida?'", diz Von der Leyen.