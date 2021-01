Actualidade

O primodivisionário Beleneneses SAD qualificou-se hoje para os quartos de final da Taça de Portugal de futebol, ao vencer por 3-2, após prolongamento, no estádio do Fafe, do Campeonato de Portugal, em jogo dos 'oitavos' da prova.

Ferrinho, aos 19 minutos, e Luís Neves, aos 45+5, de uma grande penalidade, colocaram o líder da Série B do terceiro escalão a vencer por 2-0, mas dois penalties concretizados por Miguel Cardoso, aos 87 e 90+7, levaram o jogo para o prolongamento, no qual o golo de Francisco Teixeira, aos 120, ditou a qualificação dos 'azuis'.

Nos quartos de final da Taça de Portugal, que se vão realizar entre 27 e 29 janeiro, o Belenenses SAD, 14.º classificado da I Liga, desloca-se ao estádio do Benfica, também do escalão principal, que na terça-feira goleou por 4-0 na visita ao Estrela da Amadora.