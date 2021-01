Actualidade

A construção da Oficina de Promoção do Brinquedo Tradicional Português, em Alfena, vai custar 3,6 milhões de euros, disse à Lusa fonte da Câmara de Valongo, cujo executivo aprovou hoje por unanimidade a sua adjudicação.

"A empreitada tem o preço contratual de 3.658.782,71 Euros, sendo que o investimento é financiado por fundos comunitários do Programa Norte2020. O prazo de execução é de 540 dias", refere em comunicado a autarquia do distrito do Porto.

A autarquia lançou em julho de 2020 um primeiro concurso, de 2,8 milhões de euros, que ficou deserto, pelo que o seu valor foi elevado, em outubro, para os quatro milhões de euros e ao qual foram apresentadas quatro candidaturas, disse à Lusa fonte do município.