Autárquicas

O antigo presidente da Câmara do Porto Nuno Cardoso, que manifestou hoje à Lusa a sua disponibilidade para se recandidatar ao cargo, não será o candidato do Partido Socialista nas autárquicas de 2021, disse hoje à Lusa fonte da distrital.

"Não temos nenhum comentário a fazer, sendo certo que o engenheiro Nuno Cardoso não será o candidato do PS à Câmara Municipal do Porto", avançou à Lusa fonte da distrital do PS do Porto.

Nuno Cardoso, que presidiu à Câmara do Porto entre 1999 e 2002, disse hoje estar disponível para encabeçar uma candidatura autárquica, eventualmente com o apoio do PS, mostrando-se desgostoso com a dinâmica na cidade nos últimos 20 anos.